Москва, 5 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Российские силы освободили от украинских боевиков посёлок Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — доложил военный.

В результате боёв на этом направлении украинская армия потеряла до 755 бойцов, девять автомобилей, пять гаубиц, в том числе иностранного производства, и два орудия М119 калибра 105 мм.

Российские военные нанесли удары по позициям украинских формирований у Резниковка, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отразив три контратаки штурмовых групп противника.

За прошедшие сутки ВС России при поддержке авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара армией России. Днём ранее российские военные освободили село Верхнекаменское в ДНР.

1 октября стало известно об освобождении ВС России села Крутой Яр в ДНР, а также села Вишневое в Харьковской области.

За неделю, с 28 сентября по 4 октября, армия России освободила от украинских формирований шесть населённых пунктов в зоне проведения спецоперации, включая Верхнекамское и Макеевку.

Аналитик американской компании Black Bird Group Паси Паройнен 2 октября назвал невиданными с момента начала спецоперации темпы продвижения российских военных в Донбассе. По его словам, за этот период от украинских боевиков было освобождено около 823 кв. км территории.