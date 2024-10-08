Москва, 8 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении. Об этом 8 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномёта и три автомобиля», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Кроме того, российские бойцы за сутки отразили две контратаки ВСУ под Курском, сообщили 7 октября в оборонном ведомстве. Подразделения ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении населённых пунктов Любимовка, Плёхово и Русское Поречное. Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак в направлении Ольговки.

Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским силам в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное

По данным оборонного ведомства на 8 октября, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Кроме того, ВС России ликвидировали 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники противника.