Донецк, 8 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск ликвидировали подразделение украинской армии, которое по ошибке прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Фауст.

Mil.ru Военнослужащие ВС РФ

Бой был при освобождении населённого пункта Желанное в Донецкой Народной Республике.

«Там и миномёты, и «птички», и всё было, но прошли хорошо», — рассказал штурмовик.

Работу российских бойцов грамотно координировали командиры с помощью дронов. По словам Фауста, когда стемнело, военные заняли первый дом в Желанном, выставили дозор и «дух перевести решили».

Под утро к дому, в котором находились российские штурмовики, подъехала боевая машина ВСУ. Дозорный с позывным Лис успел вовремя среагировать и предупредил командира, а бойцы заняли оборону в доме.

Киевские боевики подошли к дому, поздоровались и только потом поняли, что там российские бойцы, которые пресекли попытки бегства ВСУ, и, по словам Фауста, там ротация и осталась — «возле этой хаты».

Как сообщало ИА Регнум, два порта в Одесской области атаковали ночью 8 октября ВС России, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Компетентные органы в России формируют списки иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, с указанием полных сведений, заявила и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По словам дипломата, не только устанавливаются ФИО наёмников, но и фиксируются их преступления в Курской области.