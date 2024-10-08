Санкт-Петербург, 8 октября, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не поздравила тренера СКА Романа Ротенберга с 200-й игрой в лиге. Об этом он заявил 7 октября на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

«Выступил вице-президент КХЛ перед игрой, поздравил Александра Радулова. Я тоже его поздравляю. В это же время лига не поздравила меня с 200-й игрой. Наверное, надо обратиться к руководству, чтобы тренеров тоже уважали, здесь должно быть всё справедливо и честно, не должно быть дискриминации по национальному признаку», — сказал тренер.

СКА 7 октября одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Ярославле на стадионе «Арена 2000 Локомотив» завершилась в овертайме со счётом 4:3. Победную шайбу забросил Александр Никишин.

Романа Ротенберга назначили на должность главного тренера СКА в январе 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче сезона КХЛ и выиграл Кубок Открытия. Встреча завершилась со счётом 3:2. Отличились нападающие Артур Каюмов и Никита Кирьянов и форвард Максим Шалунов.