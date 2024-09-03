Магнитогорск, Челябинская область, 3 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл Кубок Открытия. Встреча завершилась со счётом 3:2.

РИА Новости / Сергей Бобылев

Во втором периоде хоккеисты «Локомотива» забросили две шайбы, отличились нападающие Артур Каюмов и Никита Кирьянов. В третьей 20-минутке форвард Максим Шалунов довёл счёт до крупного.

«Металлург» смог сократить отставание до минимума благодаря голам нападающих Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля «Металлург» стал победителем Кубка Гагарина сезона 2023/24, обыграв «Локомотив» в финале. Итоговый счёт в серии — 4:0 в пользу магнитогорского клуба.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее он выигрывал трофей в 2014 и 2016 годах.