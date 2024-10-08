Мелитополь, 8 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт под землёй строительство бетонных бункеров в районе подконтрольных ей городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум ВС РФ

Боевики, по словам Рогова, в срочном порядке начали строительство бункеров в Запорожской области. ВСУ опасаются наступления ВС РФ на этих участках фронта.

Аналогичные укрепления возводятся в районе Красноармейска — севернее Запорожской области, на границе Днепропетровской области Украины с ДНР.

На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим обсуждает возможность сдачи части территорий Украины России. Об этом написала британская газета Financial Times.

По мнению авторов издания, чиновники в Киеве беспокоятся, что им не хватит живой силы, оружия и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которую заняла российская армия.

Внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар (ДНР). Об этом заявил 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Роман Греков.