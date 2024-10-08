Киевские боевики роют подземные бункеры в Запорожской области
Рогов: ВСУ строят бункеры рядом с Запорожьем, Ореховом и Красноармейском
Мелитополь, 8 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт под землёй строительство бетонных бункеров в районе подконтрольных ей городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Боевики, по словам Рогова, в срочном порядке начали строительство бункеров в Запорожской области. ВСУ опасаются наступления ВС РФ на этих участках фронта.
Аналогичные укрепления возводятся в районе Красноармейска — севернее Запорожской области, на границе Днепропетровской области Украины с ДНР.
На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, киевский режим обсуждает возможность сдачи части территорий Украины России. Об этом написала британская газета Financial Times.
По мнению авторов издания, чиновники в Киеве беспокоятся, что им не хватит живой силы, оружия и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которую заняла российская армия.
Внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар (ДНР). Об этом заявил 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Роман Греков.