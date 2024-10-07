Кировский район, Ставропольский край, 8 октября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый при задержании оказал яростное сопротивление. Об этом 7 октября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

По словам главы региона, в прошедшие выходные отмечали День Кировского муниципального округа.

«Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идёт на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — уточнил Владимиров в Telegram-канале.

Глава Ставрополья напомнил, что Гузенко два года находился в федеральном розыске и вызывающе вёл себя при задержании.

«Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры руководят, а руководит закон и Конституция Российской Федерации», — подчеркнул губернатор.

Владимиров поручил главе Кировского округа Николаю Новопашину выяснить причину действий Гузенко.

Как сообщало ИА Регнум, Егора Гузенко задержали 5 октября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Однако во время допроса блогер отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. 7 октября Кировский районный суд Ставрополья отправил под стражу на два месяца военного блогера, подозреваемого в нападении на полицейского и хулиганстве.

Гузенко 5 октября в Telegram-канале сообщил о своём задержании полицейскими в Новопавловске Ставропольского края, заявив, что был избит правоохранителями. При этом подробностей инцидента он не раскрыл.

Уточнялось, что блогер пришёл на центральную площадь отмечать День города в Новопавловске. На мужчине была маска. Полицейские попросили Гузенко снять её, но тот якобы отказался и вступил в драку с силовиками.