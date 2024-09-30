Вильнюс, 30 сентября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного департамента Литвы при проверке поезда из Калининграда в Москву изъяли почтовые посылки с маскировочными сетями и решили передать их Украине. Об этом 30 сентября сообщил таможенный департамент страны.

lrmuitine. lt

Первую партию обнаружили 27 сентября. В почтовом вагоне было семь посылок с 22 маскировочными сетями, получатели которых находились на территории Белгородской области. Спустя два дня таможенники при проверке поезда Калининград — Москва нашли ещё одну посылку с двумя сетями.

В департаменте приняли решение передать обнаруженные сети Украине в качестве поддержки.

Маскировочные сети создают волонтёры в разных уголках России. В ноябре 2023 года ИА Регнум рассказывало о гуманитарном штабе в Геническе, где две многодетные матери разместили деревянную раму, рулоны зелено-коричневой материи и вязали маскировочные сети для военных. В Краснодаре жители плели сети во дворе, так как, чтобы они получились качественными, сеть нужно разложить во всю длину и ширину на ровной поверхности.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов в комментарии ИА Регнум назвал маскировочные сети, созданные в тылу, амулетами для бойцов. Депутат поделился, что знает много людей и целых коллективов по всей стране, которые занимаются плетением маскировочных сетей. Причём часто это личная инициатива граждан.