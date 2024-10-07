Москва, 7 октября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Акция «Монетная неделя» стартовала в России 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

ИА REGNUM Деньги

В рамках акции россияне смогут бесплатно обменять металлические деньги на бумажные купюры или на монеты другого номинала. Ранее за такую операцию банки взимали комиссию до 3% от суммы.

Накопленную мелочь обменяют не только в банках, но и в сетевых магазинах. К обмену примут монеты, выпущенные с 1997 года. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно положить на счёт.

В мероприятии участвуют около 4 тыс. подразделений 159 банков и более 3,5 тыс. торговых точек. Всероссийская акция продлится до 20 октября.

Во время аналогичной акции с 20 мая по 2 июня россияне принесли в банки более 31 млн монет. Всего в оборот вернули около 135 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Банк России выпустил в обращение золотые монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 100 рублей. Монета из золота 999-й пробы весит 15,55 г и имеет форму круга диаметром 30 мм. Её тираж составит 100 тыс. штук.

В январе ЦБ РФ выпустил памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвящённую Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Монета из серии «Российская Федерация» 27 мм диаметром состоит из диска и внешнего кольца. На обеих сторонах имеется выступающий кант по окружности монеты, а на боковой поверхности монеты нанесена дважды повторяющаяся надпись «Десять рублей».