Москва, 7 октября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Банк России выпустил в обращение золотые монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 100 рублей, сообщает сайт ЦБ РФ 7 октября.

Банк России

«Монета сделана из золота 999-й пробы, весит 15,55 г и имеет форму круга диаметром 30 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, а на оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьём змея», — говорится в материале.

Уточняется также, что тираж данной монеты составит 100 тыс. штук.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стоимость одной унции золота впервые в истории превысила $2,65 тыс. Эксперты сообщили, что один из способов заработать на золоте — приобретение монет из драгметалла. С начала года они продемонстрировали доходность в 24%.

В марте в беседе с ИА Регнум директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец отметил, что инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.