Москва, 7 октября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Армения отказалась присоединяться к двум заявлениям, которые были приняты по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ в Москве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

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«Армения не присоединилась к заявлениям «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», — приводит слова Бадалян агентство «Арменпресс» со ссылкой на МИД республики.

7 октября в Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие состоялось накануне заседания Совета глав государств содружества, которое пройдёт 8 октября.

Ранее ИА Регнум передавало, что Армения и США намерены повысить уровень отношений до стратегического партнёрства, об этом говорилось в совместном заявлении делегаций двух государств, принятом 11 июня по итогам заседания «стратегического диалога» в Ереване. США выразили поддержку стремлению Армении к более тесному сотрудничеству с Западом, а также вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС. В то же время он сообщил о желании властей Армении «диверсифицировать» экономические отношения с помощью сотрудничества с Евросоюзом и США. Также в сентябре стало известно, что Пашинян будет лично представлять Армению на октябрьском саммите БРИКС+ в Казани.