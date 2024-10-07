Москва, 7 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В публикациях о возможных планах по разделу Украины нет реалистичной основы, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/Тарас Петренко

Он ответил на вопрос о предполагаемых планах разделения Украины по так называемому «германскому сценарию», предполагающему западную и российскую зоны влияния.

«Много сейчас идёт публикаций на этот счёт, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — сказал пресс-секретарь.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что уже более 18 месяцев западные дипломаты обсуждают возможный раздел Украины, подобный тому, как в ХХ веке разделили Германию на ФРГ и ГДР. Предполагается, что подобный план может стать основой для разрешения конфликта.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что каждый раз, когда срывается мирная договорённость, на которую идёт Россия, территория Украины становится меньше.