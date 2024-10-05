Лондон, 5 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Запад рассматривает варианты разделения Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР, сообщила 5 октября британская газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — говорится в материале.

Западные страны обсуждают с Киевом вариант отказа от претензий на воссоединившиеся с Россией территории взамен на вступление Украины в НАТО. Это для киевского режима, как пишет издание, станет гарантией безопасности.

Так, западные дипломаты вместе с украинскими чиновниками считают, что подобные гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 октября заявил, что после президентских выборов в США может возникнуть «новый импульс» к разрешению конфликта на Украине. Он заявил, что западным союзникам Украины следует создать условия для того, чтобы Киев смог сесть за стол переговоров с РФ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в октябре прошлого года заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины и это приведёт к полному распаду страны. По его словам, Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о правах на Закарпатье.

Западные СМИ также неоднократно писали, что конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в этой связи заявил, что разговоры, звучавшие в Киеве про «корейский сценарий», — это «просто хотелки».