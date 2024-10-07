Москва, 7 октября, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Почти половина российской территории уже покрыта снегом. На текущей неделе снегопады ожидаются в Якутии, Сибири, на Урале, сообщил 7 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он уточнил, что зимняя погода установилась на 40–45% территории страны. Снег выпал, в частности, на Чукотке, в Магаданской области, на севере Хабаровского края. В Якутии высота снежного наста — 22–23 см.

«Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что всё больше территории на этой неделе будет покрываться снегом», — сказал Вильфанд ТАСС.

Ко второй половине недели снег покроет всю Якутию, Амурскую область, восточную часть Забайкалья, Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию, Тыву, то есть большую часть Сибирского федерального округа, а также северную половину Уральского федерального округа. К концу недели снег будет лежать почти по всей Архангельской области и на Кольском полуострове, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о надвигающемся на Москву циклоне «Кассандра». В ближайшие два дня, уточнил он, в регионе выпадет 34,8 мм осадков — около половины от месячной нормы.