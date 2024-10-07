Хабаровск, 7 октября, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Столкновение автомобилей УАЗ и Nissan Latio с последующим возгоранием произошло в Хабаровске. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба городского отделения ГАИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром 7 октября в 06:55 по местному времени (6 октября, 23:55 мск) на Восточном шоссе возле бизнес-центра «Золотые башни». По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ «буханка» при развороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с легковым автомобилем Nissan Latio.

После столкновения оба автомобиля загорелись. На место ДТП прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Пострадавших в результате аварии нет, людям удалось благополучно покинуть транспортные средства.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ДТП с «Газелью» и легковым автомобилем Mercedes на трассе под Волгоградом количество пострадавших возросло до 12 человек. Кроме того, один человек, 27-летний водитель автомобиля Mercedes, погиб. С места ДТП госпитализировали женщин в возрасте 30, 31 и 40 лет, мужчин 33 и 46 лет и пятерых несовершеннолетних — все они пассажиры «Газели».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Прокуратура взяла ход расследования на контроль.