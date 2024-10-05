Волгоград, 6 октября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 11 пострадали в результате столкновения «Газели» и Mercedes в Быковском районе Волгоградской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 18:30 мск на 705-м километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград». Столкнулись грузопассажирский автомобиль «Газель» и легковой автомобиль Mercedes. В результате ДТП на месте скончался от полученных травм 30-летний водитель Mercedes. Медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам «Газели»

На место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, а также эксперты-автотехники и следователи. Следственно-оперативная группа отдела МВД по Быковскому району устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Движение автотранспорта по дороге осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Омской области четыре человека погибли из-за неожиданно вышедшего на проезжую часть трассы Омск — Муромцево лося. Автомобиль марки LADA Granta столкнулся с животным, затем машину отбросило в сторону Toyota Yaris. Погибли водитель и два пассажира машины LADA, и пассажир автомобиля Toyota. Ещё четверо, в том числе шестилетний ребёнок, доставлены в больницу.