Посёлок городского типа Быково, Волгоградская область, 6 октября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Количество людей, которые получили травмы в результате дорожной аварии с участием «Газели» на трассе в Волгоградской области, увеличилось до 12, сообщили 6 октября в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

МВД Волгоградской области

«12 пассажиров и водитель «Газели» обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, один человек, 30-летний водитель автомобиля Mercedes, погиб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921085" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП с «Газелью» в Волгоградской области

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария в Волгоградской области произошла в Быковском районе вечером 5 октября на 705-м км трассы Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Столкнулись «Газель», в которой находились пассажиры, и Mercedes. 27-летний водитель иномарки погиб.

С места ДТП госпитализировали женщин в возрасте 30, 31 и 40 лет, мужчин 33 и 46 лет и пятерых несовершеннолетних, — все они пассажиры «Газели».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Прокуратура взяла ход расследования на контроль. На место ЧП выезжал зампрокурора Быковского района Максим Клиничев.