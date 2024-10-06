Киев, 7 октября, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Взрывы за последние два часа прогремели в Киеве, Харькове, Павлограде, Днепропетровске, Коростене и Лубнах на Украине. Об этом 7 октября сообщили украинский телеканал ТСН и украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным украинского онлайн-ресурса по оповещению населения, на момент взрывов в городах действовал режим воздушной тревоги. В Киеве за последние два часа сигнал воздушной тревоги звучал дважды.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём Telegram-канале о работе систем ПВО. Информацию о взрывах в Харькове подтвердил глава местной администрации Игорь Терехов в своём Telegram-канале. Представители местных властей в других городах не комментировали информацию о взрывах.

Министерство обороны России пока никак не комментировало взрывы в украинских городах. В военном ведомстве неоднократно подчёркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Режим предупреждения об угрозе с воздуха в городе не вводился.

Украинские СМИ 5 октября писали о взрывах в Харькове и Киеве на фоне воздушной тревоги. Сирены тогда также звучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 5 октября сообщил, что газораспределительная станция под Херсоном получила повреждение в результате взрыва.