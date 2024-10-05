Киев, 5 октября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Взрывы раздались в субботу в украинских городах Харькове и Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом 5 октября сообщили украинский телеканал ICTV и издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что в Харькове на северо-востоке Украины произошёл взрыв на фоне оповещения об опасности с воздуха. Информация о возможных повреждения и пострадавших не приводится. Местные власти ситуацию не комментировали.

В Киеве произошла серия взрывов, подробности о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступали. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале отметил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным украинского официального онлайн-ресурса оповещения населения, в Киеве на момент взрывов объявлена воздушная тревога. Сирены включены также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Минобороны России пока не подтверждало нанесение ударов по военным объектам в Харькове и Киеве. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что ВС России наносят удары исключительно по используемым в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что газораспределительная станция под Херсоном, временно оккупированным украинской армией, получила повреждение в результате взрыва.

Украинское издание «Страна. ua» вечером накануне, 4 октября, распространило информацию о серии взрывов в городе Славянске.

В ночь на 5 октября украинское издание «Общественное» сообщило о двух взрывах, прогремевших в Одессе. Также взрывы были слышны в Одесской области. Сегодня издание сообщило, что вечером 4 октября ВС России наносили удары по объекту в Николаеве.