Астана, 7 октября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В ходе референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане инициативу поддержали 72,3% от общего числа проголосовавших. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 октября данные экзитполов, проведённых Институтом общественной политики партии «Аманат».

Иван Шилов ИА REGNUM Проект АЭС

«За строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против выступили 27,7%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в опросе, охватившем около 300 избирательных участков, приняли участие более 44 тысяч человек.

Голосование на референдуме о строительстве АЭС в Казахстане началось в 06:00 по местному времени (04:00 мск) и завершилось в 20:00 (18:00 мск).

По данным Центральной избирательной комиссии республики, явка составила 63,87%. На текущий момент ведётся подсчёт голосов, процесс займёт не более 12 часов.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга заявил, что строительство АЭС, вероятно, поручат международному консорциуму, состоящему из мировых компаний, обладающих передовыми технологиями. Также президент республики подчеркнул, что считает референдум знаковым событием.

17 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация готова помочь в проведении референдума в Казахстане о строительстве АЭС. По его словам, результаты голосования будут иметь решающее значение для развития ядерной энергетики в стране.

Ранее глава третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник заявил, что РФ готова сотрудничать с Казахстаном по строительству атомной электростанции в республике в любом удобном для властей страны формате, включая многостороннюю кооперацию.