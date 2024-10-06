Астана, 6 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Возведение атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, если большинство граждан на референдуме проголосуют за её строительство, скорее всего, нужно будет поручить международному консорциуму, заявил 6 октября президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что выбор подрядчика является непростым вопросом. Им займётся правительство, и потребуется проведение различных переговоров.

«Но моё личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. А дальше, как говорится, жизнь покажет», — процитировал сделанное в ходе брифинга заявление президента портал Zakon. kz в Telegram-канале.

Перед этим Токаев проголосовал на избирательном участке в президентском центре в Астане. Он заявил, что проведение референдума войдёт в историю, и пообещал выполнить волю народа.

«Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие. Поэтому я поддерживаю проведение референдума», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, референдум по вопросу возведения АЭС в Казахстане стартовал 6 октября и завершится вечером. Вопрос, вынесенный на плебисцит: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Явка к середине дня превысила 50%, что является обязательным условием для признания голосования состоявшимся.

17 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация готова помочь в проведении референдума в Казахстане о строительстве АЭС. По его словам, результаты голосования будут иметь решающее значение для развития ядерной энергетики в стране.

В августе 2022 года возглавлявший тогда минэнерго Казахстана Болат Акчулаков заявил, что ведомство не выбрало наиболее подходящую технологию для строительства АЭС в республике. Было решено учесть опыт не только «Росатома». Строить станцию планируется возле озера Балхаш.