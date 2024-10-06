Стокгольм, 6 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции произошла стрельба в торговом центре. Один человек пострадал, предполагаемый нападавший задержан на месте. Об этом 6 октября сообщил шведский канал SVT со ссылкой на местное отделение полиции.

Global Look Press/Emma Wallskog/Keystone Press Agency

«Один человек был задержан после того, как в здании [торгового центра] Kungsmässan в Кунгсбакке прозвучали выстрелы… Один человек ранен», — говорится в сообщении.

По данным канала, состояние пострадавшего пока не ясно. Очевидцы сообщают, что нападавший был в маске.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в израильском городе Беэр-Шева мужчина совершил несколько нападений на людей в разных местах — рядом со зданием центрального автовокзала и в одном из кафе. Он стрелял по прохожим и нанёс им ножевые ранения.

В результате пострадали девять человек. Кроме того, в результате стрельбы погибла 25-летняя женщина. Одного из пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Пять человек получили ушибы и травмы от разбитого стекла. Нападавшего застрелили военнослужащие.