Киев, 6 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Израиль передал Украине обещанную систему раннего оповещения о ракетных ударах. Об этом 6 октября в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

Global Look Press/Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency Михаэль Бродский

Он отметил, что процесс растянулся на несколько месяцев, но был завершён с израильской стороны.

У дипломата поинтересовались, почему система ещё не заработала.

«Вопрос к Украине, а не к нам. Всё, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, занимающимся внедрением израильской системы», ― заявил посол.

Речь идёт о радиолокационной системе раннего оповещения Red Color («Цева Адом», или «Код красный»). В Израиле система работает для предупреждения граждан об обстрелах со стороны Палестины, Ливана или других соседних государств. Сначала запускается оповещение, а затем система сама высчитывает время до падения ракеты и последующего взрыва.

Бродский также подтвердил, что Тель-Авив принял решение снять с вооружения зенитные ракетные комплексы Patriot, переданные США в начале 1990-х годов. При этом посол не ответил, стоит ли Киеву рассчитывать на получение этих систем.

Как передавало ИА Регнум, издание Financial Times 27 сентября сообщило, что США обсуждают с Израилем возможность поставок Украине израильских зенитных ракетных комплексов Patriot. Соглашение, вероятно, предполагает отправку дорогостоящих систем Patriot сначала из Израиля в Соединённые Штаты Америки, а затем на Украину. Авторы материала подчеркнули, что Израиль с осторожностью относится к одобрению этого соглашения, поскольку опасается последствий, учитывая влияние России в регионе.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя 1 июля заявил, что возможная поставка Израилем комплексов Patriot Украине может иметь определённые политические последствия. По его словам, вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счёте будут уничтожены.

20 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приняли решение поставлять Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS и Patriot и боеприпасы к ним в ущерб своим союзникам. По его словам, первые поставки ожидаются до конца лета.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны, в том числе США, воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью ВС РФ.