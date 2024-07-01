Вашингтон, 1 июля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Возможная поставка Израилем комплексов Patriot Украине может иметь определённые политические последствия, заявил 1 июля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

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«Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счёте будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно», — сказал он.

Также Небензя, отвечая на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и РФ, заявил, что это может иметь определённые политические последствия.

Ранее издание Financial Times написало, что США обсуждают с Израилем возможность поставок Украине израильских зенитных ракетных комплексов Patriot. Как говорится в публикации, соглашение, вероятно, предполагает отправку дорогостоящих систем Patriot сначала из Израиля в Соединённые Штаты, а затем на Украину. Авторы материала подчеркнули, что Израиль с осторожностью относится к одобрению этого соглашения, поскольку опасается последствий, учитывая влияние России в регионе.

20 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приняли решение поставлять Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS и Patriot и боеприпасы к ним в ущерб своим союзникам. По его словам, первые поставки ожидаются до конца лета.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны, в том числе Соединённые Штаты, воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для вооружённых сил Украины, являются законной целью ВС РФ.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остиномпредупредил о рисках эскалации в связи с продолжающимися поставками Украине американских вооружений.

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