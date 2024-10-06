Москва, 6 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции в общей сложности составили до 1620 бойцов, следует из сводки Министерства оборон России за 6 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 50 украинских военных, «Запад» — до 400, «Юг» — до 530, «Центр» — до 460, «Восток» — более 120, «Днепр» — до 60. Кроме того, российские войска уничтожили один танк, четыре единицы другой бронетехники, 17 различных артиллерийских орудий и другое вооружение ВСУ.

Также подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и отразили девять контратак штурмовиков. Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и отбили две контратаки. Силы Южной группировки уничтожили четыре склада ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в течение недели с 28 сентября по 4 октября потери украинских войск составили свыше 16,6 тыс. бойцов. Также российские бойцы уничтожили 10 танков, 25 единиц различной бронированной техники и другое вооружение.

Кроме того, в течение недели российские войска в зоне спецоперации освободили шесть населённых пунктов. Противника выбили из Угледара, Верхнекаменского, Нелеповки, Крутого Яра Донецкой Народной Республики, Макеевки Луганской Народной Республики и Вишнёвого Харьковской области.