Нижний Новгород, 29 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Крупный пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Городецком округе Нижегородской области полностью ликвидирован, сообщил глава района Александр Мудров.

МЧС России

«По состоянию на 17:35 мск 29 сентября ликвидация последствий пожара на полигоне ТБО завершена. Наблюдение за территорией продолжается», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Мудров также добавил, что наблюдение за территорией продолжается, чтобы предотвратить возможные повторные возгорания.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября загорелся полигон ТБО около населённого пункта Скородум в Городецком районе Нижегородской области на площади около 8 тыс. кв. м. Со временем площадь пожара достигала 35 тыс. кв. метров.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что с начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулёк, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. По данным МЧС, площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области увеличилась до 6 тыс. квадратных метров.