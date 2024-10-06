Москва, 6 октября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет обратиться к России за тактическим ядерным оружием (ТЯО), если предложение депутата Верховной рады Украины Олега Дунды перенести украинский конфликт на территорию Белоруссии будет реализовано. Об этом 6 октября заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Дунда заявил, что Украина должна перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, это будет якобы «большой удар под дых Москве».

Лукашенко 24 сентября заявил, что стране нужно готовиться к войне, чтобы её не произошло. При этом он отметил, что сейчас тенденций к развязыванию боевых действий против республики не наблюдается.

5 октября белорусский лидер заявил, что жителям страны нужно выстоять, чтобы республика не стала полем битвы. Он призвал не обижать ни украинцев, ни россиян, которые приезжают в Белоруссию, и беречь мир.

Днём ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Он подчеркнул, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом и никакая война ему не нужна.