Брест, Белоруссия, 5 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Жителям Белоруссии нужно выстоять, чтобы республика не стала полем битвы. Об этом 5 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на празднике в Микашевичах Брестской области, посвященном сбору урожая.

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По словам Лукашенко, жители республики не хуже него, а многие и лучше него понимают, что лучше работать на родной мирной земле.

«Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Всё остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что на это нацелены власти и жители республики, также призвав последних жить дружно и мирно.

«Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне, чтобы её не произошло. При этом он отметил, что сейчас тенденций к развязыванию войны против республики не наблюдается.

Белорусский лидер также рассказал, что в стране создадут народное ополчение в структуре минобороны республики. По его словам, это нужно для того, чтобы человек, который не попадает в армию, но владеющий оружием, «мог защитить дом».

Ранее, 17 сентября, Лукашенко отмечал, что нападение на республику обернётся третьей мировой войной. Он также добавил, что Белоруссия готова ответить в случае внешней агрессии и призвал не воспринимать миролюбие белорусского народа за слабость.