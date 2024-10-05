Киев, 5 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна перенести боевые действия на территорию Белоруссии. Об этом сообщило 5 октября издание «Страна. ua».

DMYTRO SMOLIENKO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

«Абсолютно важно перенести <конфликт> не только на территорию Брянской, Курской областей, но и в Белоруссию <…> зайдя относительно небольшими подразделениями, белорусская армия сложит оружие. Это даже не уверенность, это знание», — заявил он в Вильнюсе.

По его словам, это будет якобы «большой удар под дых Москве».

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 сентября заявил, что стране нужно готовиться к войне, чтобы её не произошло. При этом он отметил, что сейчас тенденций к развязыванию боевых действий против республики не наблюдается.

Белорусский лидер 5 октября заявил, что жителям страны нужно выстоять, чтобы республика не стала полем битвы. Он призвал не обижать ни украинцев, ни россиян, которые приезжают в Белоруссию, а также беречь мир.

Днём ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Он подчеркнул, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом и никакая война ему не нужна.