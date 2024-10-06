Москва, 6 октября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. На данный момент переговоры России и Китая по проекту строительства магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» стали сложносочинёнными, так как стороны теперь обсуждают не только стоимость российского газа. Такое мнение 6 октября высказала директор по исследованиям компании «Имплемента», профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мне кажется, что в какой-то момент это был вопрос цены. Мы понимаем, что желание Китая получить очень дешёвый газ правомерно. Как правомерно? Китай входит в фазу активного противостояния с США, поэтому экономике страны нужен газ, сопоставимый по цене с уровнем Henry Hub (цена газа для внутреннего рынка США)», — заявила она в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос, почему затягиваются переговоры по «Силе Сибири — 2».

По словам эксперта, Китай предлагает на переговорах цену, сравнимую с Henry Hub, который сейчас составляет 70–80 долларов за тысячу кубометров и находится на уровне внутрироссийской цены на голубое топливо.

Белова отметила, что для РФ нет смысла строить газопровод, чтобы продавать газ по внутрироссийской цене, и в этом случае лучшим вариантом является вложение этих же средств в собственную газификацию и получение от этого мультипликативного эффекта.

При этом она не исключила, что эти переговоры могли затянуться из-за того, что Китай мог получить альтернативные проекту варианты и это, вероятнее всего, не разные маршруты поставок.

«Возможно, Китай хочет либо низкую цену на газ при классической схеме взаимодействия, либо он готов платить больше, но, например, при условии вхождения китайских компаний в российские проекты по добыче или при участии в сооружении газопровода «Сила Сибири — 2» на территории России», — уточнила эксперт.

По мнению Беловой, также пока не до конца определено, какая ресурсная база будет использована для поставок по газопроводу: голубое топливо с Ямала, изначально номинированное для поставки в Европу, или восточно-сибирские активы.

«Мне кажется, что переговоры [Москвы и Пекина по «Силе Сибири — 2»] могли стать более сложносочинёнными», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что переговоры по «Силе Сибири — 2» ещё продолжаются и окончательных договорённостей по этому вопросу пока нет. Он уточнил, что все обсуждаемые сторонами условия являются обоюдовыгодными, а потому «выкручивать руки» здесь невозможно.

В начале июня британская газета Financial Times написала, что главными темами переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита российского лидера в Пекин в мае были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине. По словам авторов статьи, предлагаемая китайской стороной цена на газ не устраивает Москву.