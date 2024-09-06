Владивосток, 6 сентября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» ещё продолжаются, и окончательных договорённостей по этому вопросу пока нет. Об этом 6 сентября заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Павел Львов

Представитель Кремля рассказал об этом в интервью ТАСС в контексте прошедшей на ВЭФ встречи президента России Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэнем.

По словам Пескова, газопровод «Сила Сибири — 2» относится к категории мегапроектов и является очень сложным и коммерческим проектом, для реализации которого ведутся коммерческие переговоры.

«Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины, и ведутся очень долго, скрупулёзно. Этот процесс продолжается. Пока ещё окончательные договорённости не достигнуты. Но политическая воля двух сторон к продолжению энергодиалога есть», — сказал он.

Все обсуждаемые условия являются обоюдовыгодными, и в этом вопросе «выкручивать руки» невозможно, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня британская газета Financial Times написала, что главными темами переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе визита российского лидера в Пекин в мае 2024 года были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине. По словам авторов статьи, цена на газ, которую предлагает Пекин, не устраивает Москву.

В середине мая в ходе визита в КНР Путин отметил, что партнёрство Москвы и Пекина надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов, а также стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест. По его словам, российско-китайский энергетический альянс будет продолжать укрепляться.