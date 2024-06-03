Лондон, 3 июня, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине были главными темами переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин, пишет британская газета Financial Times.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Отмечается, что в последних двух вопросах произошли прорывы в переговорах, поскольку Пекин отказался от присутствия на конференции в Швейцарии.

Также сообщается, что Китай в ближайшее время может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны Вашингтона.

Что касается газопровода «Сила Сибири — 2», то этот вопрос обсуждается Россией и Китаем долгое время, цена на газ, которую предлагает Пекин, не устраивает Москву, пишет FT.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 16 мая на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Президент указал на то, что обе стороны выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.

Си Цзиньпин в ответ заявил, что отношения с Россией укрепились за три четверти века. Председатель КНР добавил, что Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

31 мая стало известно, что Китай отказался от участия в конференции по Украине, которая пройдёт в Швейцарии. Об этом агентству Reuters сообщили четыре информированных источника, в том числе в МИД КНР. Собеседники пояснили, что Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия его представителей, включая участие как Украины, так и России.

Путин 17 мая заявил, что так называемые формулы мира, которые предлагают Запад и Киев для урегулирования конфликта на Украине, основаны на «хотелках», а не на желании добиться мира.