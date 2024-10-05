Берлин, 6 октября, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В Берлине на центральной площади Александерплац прошла акция протеста в поддержку Палестины. В ходе демонстраций полицией задержаны десять человек, сообщило 5 октября местное издание Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум Митинг в поддержку Палестины в Европе

«В связи с антиизраильскими лозунгами и действиями пропалестинских демонстрантов на Александерплац в Берлине вмешалась полиция… Произведено десять временных арестов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на центральной площади в столице Германии собрались около 100 участников акции протеста.

Помимо Германии, акции протеста в поддержку Палестины в канун годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала операции израильских войск в секторе Газа прошли и в других странах.

Как передавало ИА Регнум, в Риме в манифестации, переросшей в столкновения с правоохранительными органами, приняли участие около семи тысяч человек. Задержаны по меньшей мере 38 активистов, двоим из них предъявлены обвинения в применении насилия и сопротивлении правоохранителям. Пострадали как минимум три демонстранта и 30 правоохранителей, среди которых 26 полицейских и четверо военнослужащих Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza).

В нескольких городах Испании, в том числе в Мадриде, на улицы вышли несколько тысяч человек. В столице участники демонстраций призывали власти страны оказать давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.