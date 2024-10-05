Рим, 5 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. В Риме в районе Остиенсе прошла акция протеста в поддержку Палестины, переросшая в столкновения с полицией. Пострадали три демонстранта, ещё 30 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом 5 октября сообщило итальянское издание La Repubblica.

Иван Шилов ИА Регнум Митинг в поддержку Палестины в Европе

«Тысячи активистов, выступающий в поддержку Палестины, около 14:00 по местному времени (15:00 мск) вышли на улицы, чтобы принять участие в несанкционированной демонстрации в Остиенсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти отказались санкционировать манифестацию, проведение которой запланировано в канун годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей военной операции израильских войск в секторе Газа.

Акция протеста начиналась спокойно, но через некоторое время она переросла в столкновения с правоохранителями. В определённый момент группа протестующих попыталась прорвать оцепление и начала бросать камни и бутылки.

Задержаны 38 активистов. По меньшей мере двоим из них предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и применении насилия. Среди пострадавших правоохранителей 26 полицейских и четверо военнослужащих Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza).

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября в центре Лондона прошла пропалестинская акция протеста. Тысячи участников манифестации требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Сотрудники полиции задержали восьмерых человек.