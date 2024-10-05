Мадрид, 6 октября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В нескольких городах Испании, в том числе в Мадриде, прошли акции протеста в поддержку Палестины, приуроченные к годовщине нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала операции израильских войск в секторе Газа. Об этом 5 октября сообщило испанское издание El País.

Иван Шилов ИА Регнум Митинг в поддержку Палестины в Европе

В столице Испании несколько тысяч человек вышли на демонстрации, чтобы призвать власти страны оказать давление на Израиль для прекращения огня в секторе Газа. В определённый момент вмешались сотрудники правоохранительных органов и разогнали протестующих.

Помимо Мадрида, манифестации прошли в Бильбао, Памплоне, Гранаде и ещё нескольких городах. Участники пропалестинских акций протеста обвиняли Израиль в убийстве мирного населения, а Европу — в спонсировании Тель-Авива.

Как передавало ИА Регнум, в канун годовщины эскалации на Ближнем Востоке масштабные акции протеста в поддержку Палестины прошли и в других странах, в том числе в Италии. В Риме в манифестации, переросшей в столкновения с правоохранительными органами, приняли участие около семи тысяч человек. Задержаны по меньшей мере 38 активистов, двоим из них предъявлены обвинения в применении насилия и сопротивлении правоохранителям. Пострадали как минимум три демонстранта и 30 правоохранителей, среди которых 26 полицейских и четверо военнослужащих Финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza).