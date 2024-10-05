Гаага, Нидерланды, 5 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Россия считает положительными для себя итоги слушаний в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины, касающемуся прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом 5 октября в беседе с журналистами сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Кузьмин, возглавляющий российскую делегацию.

Nikita Dezhurny

«Я считаю, что слушания были успешны для нас… Думаю, что судьям есть над чем подумать», — указал дипломат, добавив, что в будущем ожидается вынесение судьями решения.

На слушаниях выступили свидетели и эксперты, привлечённые в том числе российской стороной, и была озвучена самостоятельная, независимая и аргументированная позиция по данному делу, уточняет ТАСС.

Речь идёт об инициированном Украиной разбирательстве против России в 2016 году. Украинская сторона заявляет, что имели место якобы нарушения её суверенных прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе. Российская сторона считает эти обвинения необоснованными. Слушания в рамках указанного разбирательства прошли в Международном арбитражном суде в Гааге в период с 23 сентября по 5 октября.

Как передавало ИА Регнум, на слушаниях в суде в Гааге Геннадий Кузьмин заявил, что претензии Украины, связанные с правами в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе, должны быть отклонены. По его словам, они являются безосновательными и выходят за рамки юрисдикции арбитража.