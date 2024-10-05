МИД России назвал успешными слушания в суде по правам в Керченском проливе
МИД РФ: слушания в суде в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно
Гаага, Нидерланды, 5 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Россия считает положительными для себя итоги слушаний в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины, касающемуся прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом 5 октября в беседе с журналистами сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Кузьмин, возглавляющий российскую делегацию.
«Я считаю, что слушания были успешны для нас… Думаю, что судьям есть над чем подумать», — указал дипломат, добавив, что в будущем ожидается вынесение судьями решения.
На слушаниях выступили свидетели и эксперты, привлечённые в том числе российской стороной, и была озвучена самостоятельная, независимая и аргументированная позиция по данному делу, уточняет ТАСС.
Речь идёт об инициированном Украиной разбирательстве против России в 2016 году. Украинская сторона заявляет, что имели место якобы нарушения её суверенных прав в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе. Российская сторона считает эти обвинения необоснованными. Слушания в рамках указанного разбирательства прошли в Международном арбитражном суде в Гааге в период с 23 сентября по 5 октября.
Как передавало ИА Регнум, на слушаниях в суде в Гааге Геннадий Кузьмин заявил, что претензии Украины, связанные с правами в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе, должны быть отклонены. По его словам, они являются безосновательными и выходят за рамки юрисдикции арбитража.