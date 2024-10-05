В Турции женщина с дробовиком взяла в заложники людей в родильном доме
В Турции вооружённая женщина взяла в заложники людей в родильном доме больницы
Турция, 5 октября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Вооружённая женщина ворвалась в отделение неотложной помощи родильного дома и детской больницы в турецком городе Кахраманмараш и взяла в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщила газета Habertürk.
Она вооружена гладкоствольным ружьём. Напавшая на больницу также начала угрожать пациентам.
Женщина не выдвигает каких-либо требований. На место нападения прибыли сотрудники экстренных служб и бойцы спецподразделения Турции. Напавшую удалось задержать с помощью охранника.
Её доставили в управление полиции. Задержанную ожидает допрос. По факту инцидента начато расследование.
По данным газеты Marasmanset, речь идёт о гражданке Турции 1979 года рождения. Никто из персонала и пациентов больницы не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула вооружённый мужчина взял в заложники сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Полиция обезвредила нападавшего. У него было оружие и пояс со взрывчаткой. Правоохранительные органы смогли освободить всех заложников.