Турция, 5 октября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Вооружённая женщина ворвалась в отделение неотложной помощи родильного дома и детской больницы в турецком городе Кахраманмараш и взяла в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщила газета Habertürk.

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Она вооружена гладкоствольным ружьём. Напавшая на больницу также начала угрожать пациентам.

Женщина не выдвигает каких-либо требований. На место нападения прибыли сотрудники экстренных служб и бойцы спецподразделения Турции. Напавшую удалось задержать с помощью охранника.

Её доставили в управление полиции. Задержанную ожидает допрос. По факту инцидента начато расследование.

По данным газеты Marasmanset, речь идёт о гражданке Турции 1979 года рождения. Никто из персонала и пациентов больницы не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула вооружённый мужчина взял в заложники сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Полиция обезвредила нападавшего. У него было оружие и пояс со взрывчаткой. Правоохранительные органы смогли освободить всех заложников.