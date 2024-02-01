Стамбул, Турция, 1 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина удерживает в качестве заложников сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Об этом сообщил 1 февраля телеканал Haberturk.

Mahmut Bozarslan

Отмечается, что злоумышленник около 15:00 по местному времени (совпадает с мск) ворвался на фабрику, расположенную в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула. Угрожая оружием, он взял в заложники находившихся там людей.

На место прибыл полицейский спецназ, улицы вокруг предприятия перекрыты. Предположительно, захватом заложников нападавший выражает протест против событий в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2019 года гражданин Киргизии, угрожая пистолетом, захватил заложников в филиале одного из банков в турецкой Анталии. Злоумышленник также заявлял, что может привести в действие самодельную бомбу. После долгих переговоров правоохранители убедили мужчину сдаться, после чего арестовали его.