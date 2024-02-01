Стамбул, Турция, 2 февраля, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Турецкая полиция обезвредила мужчину, который удерживал в заложниках семерых сотрудников компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула, сообщил в эфир телеканала NTV губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

Mil.ru Захват заложника

По его словам, было сделано всё необходимое.

«Захвативший заложников обезврежен. Он ничего не успел сделать, всё произошло мгновенно», — уточнил Явуз.

Губернатор добавил, что у злоумышленника было оружие и пояс со взрывчаткой. Всех заложников удалось освободить.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля около 15:00 по местному времени (совпадает с мск) мужчина ворвался на фабрику, расположенную в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула. Угрожая оружием, он взял в заложники находившихся там людей. К месту происшествия подтянули спецназ, улицы вокруг предприятия перекрыли. Предположительно, захвативший заложников выражал протест против ситуации в секторе Газа.

В марте 2023 года в немецком городе Карлсруэ неизвестный захватил заложников в одной из аптек. Переговоры с преступником продолжались несколько часов. Злоумышленник требовал выкуп в размере €1 млн.