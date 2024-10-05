Москва, 5 октября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов сообщил 5 октября о восстановлении статуса своей аккредитации при ООН после скандала с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

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«Ооновцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех», — написал журналист в Telegram-канале.

На прошедшей в рамках сентябрьской 79-й сессии Генассамблеи ООН общеполитической дискуссии российский журналист решил задать Бербок вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине, однако его оттолкнули представители немецкой делегации. После этого ООН понизил Богданову и его оператору Ивану Уткину статус аккредитации при организации.

Как сообщало 2 октября ИА Регнум, ситуацию с понижением статуса аккредитации журналисту Богданову за попытку задать вопрос главе МИД ФРГ прокомментировал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что Россия будет отстаивать права российских журналистов в ООН.

МИД России в тот же день пояснил, что Богданов на полях Генассамблеи ООН пытался задать вопрос Бербок в специальной зоне, предназначенной для СМИ. Однако журналиста начали отталкивать представители немецкой делегации, не дав ему приблизиться к министру.

В этой связи постоянное представительство РФ при ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутерришу с требованием прояснить инцидент и дать оценку действиям немецкой делегации.