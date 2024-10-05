Киев, 5 октября, 2024, 20:49 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского назвали бредом публикацию британской газеты Financial Times о планах Запада разделить Украину в обмен на гарантии безопасности. Об этом 5 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности», — процитировало издание комментарий представителя офиса Зеленского.

Он отметил, что Запад даже боится разрешить ВСУ наносить удары натовским оружием вглубь России, и добавил, что Киев не собирается торговать суверенитетом и территориями.

Как передавало ИА Регнум, Financial Times 5 октября сообщила, что уже более 18 месяцев западные дипломаты обсуждают возможный раздел Украины, как в ХХ веке разделили Германию на ФРГ и ГДР. Они считают, что такой вариант может стать основой для разрешения конфликта.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 октября не исключил, что киевский режим откажется от претензий на территории, утраченные в ходе конфликта с Россией, для мирного урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября подчеркнул, что после каждого срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине она теряет территории. Он также указал на утрату киевским режимом легитимности, напомнив об истечении президентского срока Зеленского.