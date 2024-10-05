Москва, 5 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что не говорил о подаче республикой заявки на вступление в БРИКС, его слова неверно перевели. Об этом 5 октября сообщило ТАСС.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Сирия ещё ведёт серьёзные переговоры о вступлении в БРИКС», — объяснил он смысл сказанного.

Ранее 5 октября издание сообщило о заявлении Джаафари, что Сирия направляла «письменные просьбы о вхождении» в БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, в апреле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил об интересе Сирии к сближению с БРИКС. Он подчеркнул, что Москва может только приветствовать такое желание сирийской стороны.

В июле исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая заявил, что порядка 30 государств заявили о желании вступить в экономический блок. Он объяснил это началом открытого конфликта между Западом и остальной частью мира.