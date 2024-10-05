Москва, 5 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Рубль будет слабеть, и эта тенденция продолжится до конца года. Об этом в субботу, 5 октября, заявил главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам эксперта, обвала рубля ждать не стоит, но к Новому году американская валюта будет стоить около 100 рублей.

«Согласно сценарным условиям российской экономики, которые ещё весной обнародовало Минэкономразвития и которые легли в основу прогноза на ближайшую трехлетку, у нас среднегодовой курс доллара в 2024 году — 94,7 рубля за доллар. Он у нас сейчас на таком уровне, а за прошедшие восемь месяцев был ниже 90 рублей. То есть чтобы в среднем по году курс был 94,7, то к концу года доллар должен стоить около 100 рублей. Именно эти параметры закладываются при балансировке бюджета», — указал Николаев.

Также экономист подчеркнул, что сейчас финансово привлекательнее хранить деньги в рублевых вкладах, нежели покупать валюту.

«Среди банков развернулась настоящая конкуренция среди депозитных ставок. Уже до 22 процентов доходит ставка годовая. Поэтому на 3-6 месяцев можно положить на депозит — и это будет более привлекательным, чем покупка валюты», — поделился эксперт.

В конце апреля стало известно, что, по данным Минэкономразвития РФ, курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 рубля, а курс евро — до 109,5 рубля. Об этом говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024–2027 годы. Согласно прогнозу Минэкономразвития, доллар превысит 100 рублей в марте 2026 года, пишет «Интерфакс».

В сентябре россияне обменивали доллары в 2,6 раза чаще, чем евро. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт».

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу ВЦИОМ, 68% россиян хранят сбережения в рублях. Исследование показало, что 6% отдают предпочтение доллару, а 4% евро и другим иностранным валютам. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ провёл 29 июля 2023 года. В нём приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.