Москва, 5 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В сентябре россияне обменивали доллары в 2,6 раза чаще, чем евро. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский Стандарт».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первом месяце осени российские граждане продавали американскую валюту на 18% чаще, чем покупали, сообщило ТАСС. Что касается европейской валюты, то её продавали на 76% чаще, чем приобретали.

Отмечается, что россияне предпочитают наличный обмен валюты. В прошлом месяце 93% всех конвертаций прошли офлайн. Только 7% предпочли делать это онлайн.

Средний чек одной валютообменной операции с двумя типами валют достиг 681 доллара и 532 евро соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу ВЦИОМ, 68% россиян хранят сбережения в рублях. Исследование показало, что 6% отдают предпочтение доллару, а 4% евро и другим иностранным валютам. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ провёл 29 июля 2023 года. В нём приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам хранить сбережения в рублях. Она пояснила, что это нужно для сохранения покупательной способности российской денежной единицы.

Доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов считает, что в настоящее время рубль в России превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными.