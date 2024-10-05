Москва, 5 октября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Михаил Аверин сложил свои полномочия, сообщил 5 октября официальный Telegram-канал клуба.

Кадр из видео Михаил Аверин

«Аверин сложил свои полномочия и вышел из состава совета», — говорится в сообщении.

О назначении нового председателя совета директоров пообещали объявить позднее.

Михаил Аверин — выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Имеет опыт государственной службы. Должность председатель совета директоров омского хоккейного клуба он занимал с июня 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября сербский тренер Саша Илич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Его отправили в отставку решением совета директоров. Илич начал работать с «Пари НН» в мае текущего года.