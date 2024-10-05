Нижний Новгород, 5 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» и сербский тренер Саша Илич расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба клуба.

Григорий Соколов/РИА Новости Саша Илич

«Мы благодарим Сашу Илича за профессионализм и добросовестное отношение к работе. Безусловно, остаёмся хорошим друзьями. Мы не прощаемся, а говорим вам: «До свидания!» — гласит пресс-релиз.

В комментарии телеканалу «Матч ТВ» гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что специалиста отправили в отставку решением совета директоров.

Илич начал работать с «Пари НН» в мае текущего года. Он пришёл в сложный период и вместе с командой сумел сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб по сумме двух стыковых матчей одержал победу над тульским «Арсеналом».

В новом игровом сезоне в 11 турах под его руководством нижегородцы набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре 19 октября на нижегородском состоится матч с «Ростовом».

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен из испанской «Гранады» спустя шесть сыгранных командой матчей. Выступающий во втором по силе дивизионе национального чемпионата клуб за шесть матчей под руководством Абаскаля смог одержать лишь одну победу, трижды сыграл вничью и два раза уступил. В итоге команда находилась в двух очках от зоны вылета.