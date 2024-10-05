Красноярск, 5 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае вспыхнул пожар на гороховом складе. Об этом 5 октября МЧС РФ сообщило в своём Telegram-канале.

МЧС России

«В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад. В хранилище свыше 3 тыс. тонн гороха», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован на площади 2,4 тыс. кв. м. На месте работают 16 человек и шесть единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, крупный пожар в здании музтеатра в Хабаровске вспыхнул 3 октября. Сначала загорелась кровля, затем в здании взорвались баллоны с газом.

Произошло обрушение части кровли здания над фойе театра. Огонь уничтожил обшивку здания, произошло обрушение внутренних конструкций. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, пострадали двое мужчин и женщина, её госпитализировали с травмой.

5 октября главное управление МЧС по Хабаровскому краю отчиталось о ликвидации пожара в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра.