Элиста, 5 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Элисте четверо человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки. Об этом сообщили в МВД России по Республике Калмыкия.

МВД Калмыкия

Транспортные средства столкнулись днём 5 октября на пересечении улиц Клыкова и Чкалова города Элиста.

«В результате столкновения за медицинской помощью обратились оба водителя транспортных средств, а также два пассажира маршрутного транспорта, среди которых один несовершеннолетний», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября девять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении маршрутки и автобуса на Каспийской улице в Москве. Предварительно, водитель маршрутного такси не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, стоящим на остановке.

Днём ранее в станице Старокорсунская в Краснодарском крае на большой скорости столкнулись автобус и фура. В салоне, по предварительным данным, находились 49 пассажиров. В результате ДТП пострадали 29 человек.