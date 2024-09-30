Москва, 30 сентября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Девять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Каспийской улице в Москве, сообщила 30 сентября столичная Госавтоинспекция.

прокуратура Москвы

«В результате дорожной аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, стоящим на остановке. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Москвы сообщила, что на Каспийской улице 52-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика совершил столкновение с рейсовым автобусом, водитель которого высаживал пассажиров на остановке. В результате пострадали пассажиры частного маршрутного такси, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Как сообщало 29 сентября ИА Регнум, в станице Старокорсунская в Краснодарском крае на большой скорости столкнулись автобус и фура. К месту происшествия направили десять машин скорой помощи. В салоне, по предварительным данным, находились 49 пассажиров. Позднее в тот же день главное управление МВД России по региону сообщило, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае увеличилось до 29 человек.