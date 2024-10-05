Киев, 5 октября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинским формированиям городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — проинформировал телеканал.

При этом где именно произошли взрывы, не уточняется. На временно подконтрольной киевскому режиму части территории Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 октября назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждениях, которые получила в результате взрыва газораспределительная станция под Херсоном.

Ранее в тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области. В тот момент в регионе объявляли воздушную тревогу и сообщалось о появлении беспилотников.

Вечером 4 октября украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в городе Славянске, временно оккупированном киевским режимом. Очевидцы произошедшего зафиксировали дым после взрывов в городе.